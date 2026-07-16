Prima del voto sulla legge elettorale, le opposizioni hanno manifestato in Aula, sventolando cartelli con scritte come “Meloni ha fallito” e “Legge truffa”. Alcuni manifestanti hanno anche esposto altri cartelli con frasi come “A casa!” e “Legge incostituzionale”. La protesta si è svolta con tensione, mentre si attendeva la decisione finale sulla legge.

Tensioni in Aula alla Camera dei deputati prima del voto finale sulla legge elettorale. Gli esponenti dei partiti di opposizione hanno protestato esponendo alcuni cartelli: “Meloni ha fallito”, “La maggioranza non esiste più: a casa!”, “Legge truffa” e “Legge incostituzionale”, alcuni dei contenuti. La bagarre in Aula è iniziata dopo l’intervento del deputato di Fdi Giovanni Donzelli in dichiarazione di voto. Il presidente di Montecitorio Lorenzo Fontana ha richiamato all’ordine i deputati delle opposizioni che non tornavano al proprio posto e un deputato di Futuro Nazionale. In particolare Riccardo Magi, che sventolava un grande cartello al centro dell’Aula, è stato richiamato all’ordine più volte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Legge elettorale, la protesta delle opposizioni in Aula prima del voto: “Meloni ha fallito”

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La protesta delle opposizioni in aula alla camera, i cartelli contro il governo: «Meloni ha fallito»

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