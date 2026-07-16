La Camera ha approvato lo Stabilicum, la nuova legge elettorale che assegna un premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42% dei voti. Non è stato approvato l’emendamento sulle preferenze. La discussione sulla legge prosegue senza soste, con un ritmo rapido. La legge mira a rafforzare il sistema di premi di maggioranza. La votazione è stata definitiva e ha segnato il via libera definitivo all’adozione del provvedimento.

Nonostante la battuta d’arresto dell’emendamento sulle preferenze, prosegue a ritmi spediti l’adozione dello “ stabilicum ”, la nuova legge elettorale volta a dare un consistente premio di maggioranza alla coalizione che vincerà le elezioni con almeno il 42% del voto popolare. La Camera approva. L’Aula di Montecitorio ha approvato oggi la riforma della legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e due astenuti, al termine di uno scrutinio segreto che ha chiuso settimane di trattative interne alla maggioranza. Il voto finale ha visto compatto il fronte di centrodestra, mentre le opposizioni e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci hanno votato contro. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Legge elettorale, la Camera dà il via libera allo Stabilicum

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LEGGE ELETTORALE, VIA LIBERA ALLA CAMERA: IL PUNTO POLITICO

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