Legge elettorale la Camera approva | il centrodestra esulta in aula

La Camera ha approvato la proposta di legge sulla riforma elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e due astenuti, tramite scrutinio segreto. Il risultato ha suscitato la soddisfazione del centrodestra presente in aula. La votazione si è conclusa con una maggioranza favorevole alla modifica delle norme elettorali.

L'Aula della Camera ha approvato, a scrutinio segreto, la proposta di legge per la riforma elettorale con 217 voti favorevoli e 152 contrari (due gli astenuti). Il provvedimento, cosiddetto " Stabilicum " passa ora all’esame del Senato. A Montecitorio esultano i deputati del centrodestra, alzandosi in piedi. Alcuni di loro si sono stretti la mano in segno di soddisfazione. Chiuso così, almeno per il momento, il caso dei "franchi tiratori", con l'agguato di martedì sull'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze clamorosamente bocciato in virtù del voto contrario di 31 esponenti del centrodestra. L'inciampo ha creato evidenti imbarazzi politici, con la premier Giorgia Meloni e gli esponenti di FdI che hanno ventilato l'ipoteso di un ritorno al voto anticipato, magari già nella primavera del 2017. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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