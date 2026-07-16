Legge elettorale la Camera approva con 217 sì | applausi della maggioranza

La Camera ha approvato la legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti. La votazione è avvenuta in Aula, con applausi della maggioranza. La legge ora passa al Senato per l’esame.

L’Aula della Camera ha approvato la legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa all’esame del Senato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Legge elettorale, Camera approva con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa al Senato

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