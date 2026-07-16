Legge elettorale la Camera approva con 217 sì | applausi della maggioranza

Da lapresse.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Camera ha approvato la legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti. La votazione è avvenuta in Aula, con applausi della maggioranza. La legge ora passa al Senato per l’esame.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Aula della Camera ha approvato la legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa all’esame del Senato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

legge elettorale la camera approva con 217 s236 applausi della maggioranza
© Lapresse.it - Legge elettorale, la Camera approva con 217 sì: applausi della maggioranza
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Legge elettorale, Camera approva con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa al Senato

Video Legge elettorale, Camera approva con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa al Senato

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Legge elettorale, la Camera approva con 217 sì

Legge elettorale, Camera approva con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa al SenatoLa Camera ha approvato la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti.

Temi più discussi: Legge elettorale, maggioranza sotto alla Camera su preferenze; Legge elettorale: bocciato l’emendamento sulle preferenze. Decisivo un solo voto alla Camera; Legge elettorale: via libera all'articolo 1, cuore della riforma. Ciriani: Governo va avanti; Legge elettorale, ok al premio di maggioranza e al voto ai fuori sede. Bocciato l’emendamento dei vannacciani sulle preferenze.

legge elettorale la cameraVia libera della Camera alla legge elettorale. Lo Stabilicum (o Melonellum) passa con 217 sì, 152 no e due astenuti. Il testo passa ora al Senato per il via libero definitivo. Il testo prevede un un sistema misto, proporzionale con premio di m ... avvenire.it

legge elettorale la cameraVia libera della Camera alla legge elettorale con 217 sì, passa al SenatoL'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e due astenuti. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senato. Caos in Aula dopo ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web