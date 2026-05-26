Legge elettorale gli studenti in audizione alla Camera | No a meccanismi per avere più governabilità con meno affluenza la partecipazione si aumenta con strumenti come il voto fuori sede

Da ilfattoquotidiano.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi in commissione Affari Costituzionali alla Camera, sono stati ascoltati degli studenti riguardo alla nuova legge elettorale del centrodestra. Gli studenti hanno affermato che non bisogna usare meccanismi per aumentare la governabilità riducendo l’affluenza, ma si dovrebbe incentivare la partecipazione con strumenti come il voto fuori sede. La discussione riguarda le proposte di modifica del sistema elettorale in vista delle prossime elezioni.

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In commissione Affari Costituzionali di Montecitorio, oggi, è stata la volta degli studenti per il ciclo di audizioni dedicate alla nuova legge elettorale a firma centrodestra. Critiche all’impianto del cosiddetto Melonellum circa l’entità del premio di maggioranza e sulle liste bloccate. Poi si sono concentrati su quella che è stata la richiesta ormai annosa: il voto per i fuori sede per le prossime elezioni politiche. Alessandro Bruscella, coordinatore nazionale dell'Unione degli Universari ha sottolineato: “Auspichiamo che ci sia una presa di responsabilità da parte della classe politica tutta perché se ci dobbiamo interrogare su... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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