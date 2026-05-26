In commissione Affari Costituzionali di Montecitorio, oggi, è stata la volta degli studenti per il ciclo di audizioni dedicate alla nuova legge elettorale a firma centrodestra. Critiche all’impianto del cosiddetto Melonellum circa l’entità del premio di maggioranza e sulle liste bloccate. Poi si sono concentrati su quella che è stata la richiesta ormai annosa: il voto per i fuori sede per le prossime elezioni politiche. Alessandro Bruscella, coordinatore nazionale dell'Unione degli Universari ha sottolineato: “Auspichiamo che ci sia una presa di responsabilità da parte della classe politica tutta perché se ci dobbiamo interrogare su... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Legge elettorale, gli studenti in audizione alla Camera: “No a meccanismi per avere più governabilità con meno affluenza, la partecipazione si aumenta con strumenti come il voto fuori sede”

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