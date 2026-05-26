Legge elettorale gli studenti in audizione alla Camera | No a meccanismi per avere più governabilità con meno affluenza la partecipazione si aumenta con strumenti come il voto fuori sede
Oggi in commissione Affari Costituzionali alla Camera, sono stati ascoltati degli studenti riguardo alla nuova legge elettorale del centrodestra. Gli studenti hanno affermato che non bisogna usare meccanismi per aumentare la governabilità riducendo l’affluenza, ma si dovrebbe incentivare la partecipazione con strumenti come il voto fuori sede. La discussione riguarda le proposte di modifica del sistema elettorale in vista delle prossime elezioni.
In commissione Affari Costituzionali di Montecitorio, oggi, è stata la volta degli studenti per il ciclo di audizioni dedicate alla nuova legge elettorale a firma centrodestra. Critiche all’impianto del cosiddetto Melonellum circa l’entità del premio di maggioranza e sulle liste bloccate. Poi si sono concentrati su quella che è stata la richiesta ormai annosa: il voto per i fuori sede per le prossime elezioni politiche. Alessandro Bruscella, coordinatore nazionale dell'Unione degli Universari ha sottolineato: “Auspichiamo che ci sia una presa di responsabilità da parte della classe politica tutta perché se ci dobbiamo interrogare su... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Referendum, prosegue la protesta degli studenti fuori sede davanti alla Camera. Avs: “Ostacolare il loro voto? Scelta politica”Gli studenti fuori sede continuano a protestare davanti alla Camera dei deputati, dopo aver già manifestato ieri davanti al Ministero della Giustizia.
Leggi anche: Legge elettorale, inizia l’iter parlamentare. Balboni: “L’obiettivo è la governabilità”
Temi più discussi: Legge elettorale: è grave insistere dopo le forti critiche di incostituzionalità; Maggioranza prepara il testo base della legge elettorale, verso premio dal 42%; Spesa militare, legge elettorale ed economia, Conte all’attacco: Follia lo scostamento di bilancio per le armi. Governo imbullonato alle poltrone; Ciriani: Legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza al 42%.
Il governo #Meloni ormai è ostaggio delle sue stesse guerre interne. Adesso stanno litigando sulla legge elettorale e #Tajani avverte che, salta tutto. Quindi, gli italiani affrontano salari bassi, sanità e scuole, caro vita e precarietà, e loro passano il tempo a liti facebook
Legge elettorale: in Commissione #AffariCostituzionali, audizione di Renato Balduzzi, presidente dell’Associazione italiana costituzionalisti, Franco Russo e Marco Boato, già parlamentari, Igor Janes, avvocato, e di rappresentanti di @udu_sind e Rete student x.com
Legge elettorale, cambia il premio. Scontro FdI-FI sulle preferenzeTre novità nel testo base di maggioranza: per evitare l’incostituzionalità soglia al 42% e meno seggi alla Camera. Stop al ballottaggio ... repubblica.it
Legge elettorale, la maggioranza punta al primo sì entro luglio: cosa sappiamoL'obiettivo a cui continua a puntare il centrodestra per definire il nuovo sistema di voto in vista delle elezioni politiche è di ottenere un primo via libera entro la pausa estiva. Sul testo, ora all ... tg24.sky.it