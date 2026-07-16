La nuova legge elettorale, nota come 'Bigmami bis' o 'Melonellum', è stata approvata alla Camera. Prevede il premio di maggioranza, l’indicazione del premier, liste bloccate e il voto ai fuori sede. La legge stabilisce come si voterà nelle prossime elezioni, con regole chiare su assegnazione dei seggi e modalità di voto. Ora il testo passa al Senato per ulteriori passaggi.

Roma, 16 lug (Adnkronos) - Premio di maggioranza, indicazione del premier, liste bloccate e voto ai fuori sede. Ecco come si voterà con la legge elettorale 'Bigmami bis' o anche 'Melonellum', che ha superato il primo scoglio con l'approvazione alla Camera. Il provvedimento dovrà adesso essere approvato dal Senato, prima di diventare legge. E se a palazzo Madama verrà modificato, magari con l'introduzione delle tanto discusse preferenze, dovrà tornare a Montecitorio per una terza lettura. INDICAZIONE DEL PREMIER- Nel programma elettorale che viene depositato in vista delle elezioni, le forze politiche devono indicare nome e cognome di chi verrà proposto per l'incarico di presidente del Consiglio, il tutto nel rispetto delle prerogative del presidente della Repubblica così come previsto dalla Costituzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Legge elettorale, indicazione del premier e premio di maggioranza: ecco come si vota con il 'Melonellum'

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La nuova legge elettorale ritagliata per avere i pieni poteri

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