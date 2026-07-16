Al momento si stanno svolgendo le dichiarazioni di voto finale alla Camera sulla nuova legge elettorale. Durante la discussione, un esponente ha accusato il governo di puntare all'inamovibilità. La giornata sarà decisiva per il provvedimento, che si appresta a ricevere il voto finale.

A breve il voto finale sulla legge elettorale Il tema legato alla nuova legge elettorale entra nella sua fase cruciale. In corso le dichiarazioni di voto finale alla Camera, in una giornata che dovrà dare il verdetto sul provvedimento. I voti avverranno a scrutinio segreto. Sono stati giorni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Legge elettorale, in corso dichiarazioni di voto finale, Conte attacca: "Il governo mira all'inamovibilità" - DIRETTA

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Alessandra Maiorino, dichiarazione di voto sul Ddl Contrasto all'antisemitismo

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Legge elettorale, al via dichiarazioni di voto finale, Conte attacca: "Il governo mira all'inamovibilità" - DIRETTA

Nuova legge elettorale, le ultime notizie in diretta | Oggi il voto finale. Conte (M5S): «Il governo non mira alla stabilità, ma all'inamovibilità»Oggi si svolge il voto finale sulla nuova legge elettorale, con i lavori iniziati alle 9.

Temi più discussi: Legge elettorale, il 14 riprende l'iter in Aula. I nodi ancora da sciogliere; I difetti di una legge elettorale; Comunque vada a finire con la legge elettorale, sulle preferenze si è persa un'occasione; Cosa sono le preferenze elettorali e perché contano.

Oggi il voto finale della Camera sulla riforma della legge elettorale. Il testo introduce un sistema proporzionale con un premio di maggioranza per la lista o coalizione che supera il 42% dei voti e prevede l'indicazione del candidato premier. Nel corso dell'esam x.com

Boschi: Votate legge last minute per paura di perdereAvete voluto questa legge elettorale perchè avete paura di perdere. Ma perderete lo stesso perchè il tempo è galantuomo e il karma è implacabile. Lo ha detto la capogruppo di Iv alla Camera Maria El ... ilfattoquotidiano.it

Legge elettorale, in corso le dichiarazioni. Attesa per voto finale. Bagarre in Aula. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Legge elettorale, maggioranza si spacca ma governo va avanti. Oggi voto finale. LIVE ... tg24.sky.it