Legge elettorale al via dichiarazioni di voto finale Conte attacca | Il governo mira all' inamovibilità - DIRETTA
Al via le dichiarazioni di voto finale alla Camera sulla legge elettorale. La seduta si svolge in una giornata decisiva per il provvedimento, con interventi dei parlamentari che esprimono le proprie posizioni. Durante la discussione, un esponente ha accusato il governo di voler mantenere l’inamovibilità delle cariche politiche. La conclusione della seduta è prevista con il voto finale sul testo.
A breve il voto finale sulla legge elettorale Il tema legato alla nuova legge elettorale entra nella sua fase cruciale. Al via le dichiarazioni di voto finale alla Camera, in una giornata che dovrà dare il verdetto sul provvedimento. I voti avverranno a scrutinio segreto. Sono stati giorni tr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Sabrina Licheri, dichiarazione di voto sulle Legge annuale su piccole e medie imprese
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