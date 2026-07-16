Legge elettorale il piano di Meloni | come vuole usare i franchi tiratori

Dopo il voto sull'emendamento sulle preferenze alla Camera, la premier ha mantenuto un profilo basso. La questione dei franchi tiratori rimane aperta, con il governo che cerca di gestire le possibili defezioni in vista di prossime scadenze legislative. Non sono state annunciati interventi specifici né strategie ufficiali per controllare i voti dissidenti. La situazione politico-legislativa resta in evoluzione, con le decisioni sul tema ancora da definire.

Che fare con i franchi tiratori? Questo è in sintesi il grande interrogativo nella testa di Giorgia Meloni. Dopo il voto sull' emendamento sulle preferenze della Camera di martedì 14 luglio, la presidente del Consiglio ha scelto il basso profilo, preferendo lasciare spazio ad altri. Come sua sorella Arianna, che sui social ha postato il video di Elly Schlein e compagni che esultano dagli scranni dell'Aula: " Non dimenticate questa foto. La sinistra esulta come ai Mondiali dopo aver bocciato la proposta di Meloni di restituire agli italiani il diritto di scegliere chi mandare in Parlamento". Per il momento, si va verso l'esclusione del voto anticipato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Referendum: Perché Meloni vuole cambiare la Costituzione

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