Il Governo ha superato il voto finale sulla nuova legge elettorale, confermando la sua posizione. La discussione era incentrata anche sul caso delle preferenze, ma si è conclusa con il mantenimento delle norme attuali. La decisione è stata presa dopo un dibattito durato diversi giorni, senza modifiche sostanziali al testo approvato in Parlamento. La legge elettorale rimane quindi invariata rispetto alle versioni precedenti.

Tempo di lettura: 3 minuti Che se ne dica, il Governo Meloni tiene. E il voto finale sulla nuova legge elettorale lo dimostra più di qualsiasi dichiarazione politica. La Camera ha approvato la riforma con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti. Il testo passa ora al Senato, ma il primo vero banco di prova parlamentare è stato superato. In archivio finisce anche la vicenda delle preferenze. Una bocciatura che, nelle ultime ore, è stata raccontata come una sconfitta della maggioranza. Ma la lettura politica potrebbe essere un’altra. L’emendamento che reintroduceva le preferenze aveva ben poche possibilità di diventare legge. Serviva soprattutto a mettere le opposizioni davanti a una scelta politicamente scomoda: votare contro una misura che da anni dichiarano di sostenere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Legge elettorale, il Governo tiene: il caso preferenze era solo una trappola

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LEGGE ELETTORALE, VANNACCI E COSTITUZIONE: LE SPINE DELLA SFIDA PER IL CENTRODESTRA | GUIDO GENTILI

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