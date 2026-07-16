Legge elettorale il Governo tiene | il caso preferenze era solo una trappola
Il Governo ha superato il voto finale sulla nuova legge elettorale, confermando la sua posizione. La discussione era incentrata anche sul caso delle preferenze, ma si è conclusa con il mantenimento delle norme attuali. La decisione è stata presa dopo un dibattito durato diversi giorni, senza modifiche sostanziali al testo approvato in Parlamento. La legge elettorale rimane quindi invariata rispetto alle versioni precedenti.
Tempo di lettura: 3 minuti Che se ne dica, il Governo Meloni tiene. E il voto finale sulla nuova legge elettorale lo dimostra più di qualsiasi dichiarazione politica. La Camera ha approvato la riforma con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti. Il testo passa ora al Senato, ma il primo vero banco di prova parlamentare è stato superato. In archivio finisce anche la vicenda delle preferenze. Una bocciatura che, nelle ultime ore, è stata raccontata come una sconfitta della maggioranza. Ma la lettura politica potrebbe essere un’altra. L’emendamento che reintroduceva le preferenze aveva ben poche possibilità di diventare legge. Serviva soprattutto a mettere le opposizioni davanti a una scelta politicamente scomoda: votare contro una misura che da anni dichiarano di sostenere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
LEGGE ELETTORALE, VANNACCI E COSTITUZIONE: LE SPINE DELLA SFIDA PER IL CENTRODESTRA | GUIDO GENTILI
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