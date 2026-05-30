Il movimento Futuro Nazionale ha annunciato una battaglia contro il governo sulla legge elettorale, concentrandosi sulla reintroduzione delle preferenze. La proposta mira a consentire agli elettori di scegliere direttamente i candidati, rafforzando il ruolo dei cittadini nel processo elettorale. La discussione sulla legge elettorale si riaccende dopo le dichiarazioni di un esponente di Futuro Nazionale, che ha ribadito l’intenzione di portare avanti questa modifica. La questione rimane al centro del dibattito politico.

Il confronto sulla legge elettorale torna al centro del dibattito politico dopo le dichiarazioni di Roberto Vannacci, che rilancia la proposta di reintrodurre le preferenze come strumento per rafforzare il ruolo diretto degli elettori nella scelta dei parlamentari. Nel suo intervento, il presidente di Futuro Nazionale ha sottolineato la necessità di restituire quella che definisce una piena sovranità popolare, oggi, a suo avviso, limitata dal peso delle segreterie di partito nelle candidature. Il riferimento è a un sistema che ridurrebbe la capacità dei cittadini di incidere sulla composizione del Parlamento. Critiche al sistema elettorale.... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vannacci, Futuro Nazionale contro il Governo: battaglia per le preferenze nella legge elettorale

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Futuro Nazionale,Roberto Vannacci: lo scontro sui listini bloccati nella legge elettorale

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