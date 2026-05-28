Legge elettorale depositato il nuovo testo | premio di governabilità fino a 70 seggi Alla Camera il 26 giugno il centrosinistra insorge

Notizia in breve

È stato depositato un nuovo testo di legge elettorale che prevede un premio di governabilità fino a 70 seggi per la coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti validi in entrambe le Camere. La proposta prevede che questa assegnazione avvenga alla Camera il 26 giugno. Il centrosinistra ha espresso critiche alla proposta, sollevando proteste e richieste di modifiche.