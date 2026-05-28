Legge elettorale depositato il nuovo testo | premio di governabilità fino a 70 seggi Alla Camera il 26 giugno il centrosinistra insorge
È stato depositato un nuovo testo di legge elettorale che prevede un premio di governabilità fino a 70 seggi per la coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti validi in entrambe le Camere. La proposta prevede che questa assegnazione avvenga alla Camera il 26 giugno. Il centrosinistra ha espresso critiche alla proposta, sollevando proteste e richieste di modifiche.
Un premio di governabilità fino a 70 seggi, attribuito alla coalizione o alla lista che ottiene almeno il 42 per cento dei voti validi in entrambe le Camere. È questa la novità più rilevante contenuta nel nuovo testo base della proposta di legge elettorale presentata dai relatori del centrodestra e il ribattezzata “Bignami bis”. Il documento, che modifica il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato, punta a rafforzare la stabilità politica attraverso un correttivo maggioritario inserito dentro un impianto proporzionale. La proposta interviene direttamente sul testo unico per l’elezione della Camera, introducendo una redistribuzione dei seggi che premia la forza politica vincente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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