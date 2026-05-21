Legge elettorale le destre tirano dritto | resta il premio di maggioranza ma sale al 42%

Le forze di destra continuano a spingere per mantenere il premio di maggioranza, che ora sale al 42 per cento. La discussione sulla legge elettorale è in corso, con proposte che prevedono modifiche a quanto già previsto, ma senza stravolgere il sistema attuale. La maggioranza sta portando avanti le trattative senza allontanarsi troppo dal modello esistente, mantenendo inalterati gli aspetti principali del meccanismo di assegnazione dei seggi. La revisione della legge prosegue senza annunci di cambiamenti radicali.

Qualcosa cambia, ma di fatto per non cambiare nulla. La maggioranza è al lavoro per rivedere il testo base della legge elettorale, ma ignorando di fatto tutti i punti più critici e le obiezioni sollevate dagli esperti durante le audizioni in commissione o dai costituzionalisti che hanno avviato una raccolta firma contro la riforma. Proprio oggi, tra l’altro, è Roberto Zaccaria, promotore della raccolta firma, a sottolineare che la maggioranza sembra voler proseguire sulla riforma “in chiaro contrasto con la Costituzione” e a criticare la volontà di andare avanti sul premio di maggioranza definito “abnorme”, sulle liste bloccate e sui collegi plurinominali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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