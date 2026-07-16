Legge elettorale Camera approva la riforma

Da quotidiano.net 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Camera ha approvato la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti. Il testo ora passa al Senato per l’esame. Poco prima del voto, si sono svolte proteste in aula.

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L'aula della Camera ha approvato la legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento ora passa al Senato. Non sono mancate proteste in aula, poco prima del voto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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