Legge elettorale Camera approva la riforma
La Camera ha approvato la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti. Il testo ora passa al Senato per l’esame. Poco prima del voto, si sono svolte proteste in aula.
L'aula della Camera ha approvato la legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento ora passa al Senato. Non sono mancate proteste in aula, poco prima del voto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Legge elettorale, Camera approva la riforma
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Legge elettorale, la Camera approva con 217 sì
Legge elettorale, la Camera approva: il centrodestra esulta in aulaLa Camera ha approvato la proposta di legge sulla riforma elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e due astenuti, tramite scrutinio segreto.
Temi più discussi: Legge elettorale: via libera all'articolo 1, cuore della riforma. Ciriani: Governo va avanti; Legge elettorale, ok al premio di maggioranza e al voto ai fuori sede. Bocciato l’emendamento dei vannacciani sulle preferenze; Legge elettorale, maggioranza sotto alla Camera su preferenze; Il governo è stato sconfitto in un importante voto sulla legge elettorale alla Camera.
Approvata la legge elettorale alla Camera. E adesso? facebook
#LeggeElettorale: dopo lo stop sulle preferenze, la Camera approva l'art. 1 (il punto con M. Perrone). Cassazione, definitive le condanne per il caso Saman (sentiamo l'avv. B. Iannuccelli). Assicurazione obbligatoria per i monopattini con S. Scotti. tinyurl.com x.com
Nuova legge elettorale, la Camera approva la riforma: cosa succede adesso e cosa cambiaFuturo Nazionale voterà contro la legge elettorale, ma se al Senato Meloni riuscisse a far riflettere i suoi alleati e riuscisse a far introdurre le preferenze, nel terzo passaggio alla Camera no ... lastampa.it
La Camera dei Rappresentanti del Giappone approva una legge per garantire il numero dei membri della famiglia imperiale reddit
Legge elettorale, la Camera approva con 217 sì. Bagarre in Aula prima del voto. DIRETTALeggi su Sky TG24 l'articolo Legge elettorale, maggioranza si spacca ma governo va avanti. Oggi voto finale. LIVE ... tg24.sky.it