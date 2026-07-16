Legge Elettorale atteso il voto finale le opposizioni attaccano | Maggioranza si fermi sfiducia al Governo crisi aperta

Notizia in breve

Le opposizioni chiedono di fermare la maggioranza e di sfiduciare il governo, in vista del voto finale sulla legge elettorale. La presidente del Consiglio intende evitare ulteriori incidenti durante l’iter della riforma, anche se all’interno del partito di maggioranza si valuta di ripresentare al Senato un emendamento sui capilista bloccati e sulle preferenze. Il voto sull’approvazione del testo è previsto a breve.