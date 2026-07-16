Legge Elettorale atteso il voto finale le opposizioni attaccano | Maggioranza si fermi sfiducia al Governo crisi aperta

Da ilgiornaleditalia.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le opposizioni chiedono di fermare la maggioranza e di sfiduciare il governo, in vista del voto finale sulla legge elettorale. La presidente del Consiglio intende evitare ulteriori incidenti durante l’iter della riforma, anche se all’interno del partito di maggioranza si valuta di ripresentare al Senato un emendamento sui capilista bloccati e sulle preferenze. Il voto sull’approvazione del testo è previsto a breve.

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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarebbe intenzionata a evitare nuovi incidenti nel prosieguo dell'iter della riforma, pur restando forte, all'interno di Fratelli d'Italia, la tentazione di ripresentare al Senato l'emendamento sui capilista bloccati e sulle tre preferenze, dove il voto avv. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

legge elettorale atteso il voto finale le opposizioni attaccano maggioranza si fermi sfiducia al governo crisi aperta
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