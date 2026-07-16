Legge elettorale alla Camera il voto finale Ziello Fn | Avete fatto un obbrobrio Meloni pugnalata da una parte dei suoi

Alla Camera si vota il testo finale della legge elettorale. Un esponente di un partito di opposizione ha definito il provvedimento un obbrobrio, accusando la maggioranza di averla approvata senza preferenze e con liste bloccate. Ha anche criticato l’obbligo di quote rosa, affermando che si sarebbe preferito un’altra versione. La discussione si è concentrata sulle modalità di voto e sulle restrizioni introdotte nel testo.

Ziello (Fn): “Avete fatto un obbrobrio. Meloni pugnalata da una parte dei suoi” “Avremmo voluto preferenze e non liste bloccate, avremmo voluto una legge senza l’obbligo delle quote rosa“. Lo ha detto il deputato di Futuro Nazionale, Edoardo Ziello in dichiarazione di voto nell’Aula della Camera sulla legge elettorale. Ziello ha puntato il dito contro chi nel centrodestra “nell’oscurità del voto ha pugnalato” la premier Giorgia Meloni sulle preferenze. “In questa legge – ha aggiunto – c’è il tentativo di costruzione di un cordone sanitario da parte del centrodestra con il centrosinistra contro il generale Vannacci. Avete fatto – e lo dico al centrodestra – un obbrobrio, avete esentato partiti di centrosinistra e di sinistra e faccio riferimento ad azione e Avs dalla raccolta firma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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La riforma della giustizia spiegata da Giorgia Meloni in due minuti.

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