Legge elettorale il voto finale alla Camera sarà a scrutinio segreto
Il voto finale sulla riforma della legge elettorale alla Camera sarà a scrutinio segreto. Lo ha annunciato il presidente di turno durante la seduta odierna. La decisione riguarda l’intera fase di approvazione finale della legge. La discussione prosegue senza ulteriori modifiche. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle tempistiche o alle modalità di voto. La questione resta al centro delle attenzioni dei gruppi parlamentari coinvolti.
Il voto finale sulla riforma della legge elettorale, approdata oggi alla Camera, avverrà a scrutinio segreto. Lo ha annunciato il presidente di turno Fabio Rampelli, deputato di Forza Italia, spiegando inoltre che – a fronte della richiesta arrivata dalle opposizioni – verranno votati a scrutinio segreto tutti gli emendamenti alla legge elettorale con i requisiti previsti dal regolamento di Montecitorio: 114 sugli oltre 200 presentati. Il post di Meloni sull’emendamento sulle preferenze. «Oggi pomeriggio si voterà l’ emendamento, proposto da Fratelli d’Italia e condiviso dai partiti della maggioranza, per introdurre le preferenze nella legge... 🔗 Leggi su Lettera43.it
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