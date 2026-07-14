Legge elettorale il voto finale alla Camera sarà a scrutinio segreto

Notizia in breve

Il voto finale sulla riforma della legge elettorale alla Camera sarà a scrutinio segreto. Lo ha annunciato il presidente di turno durante la seduta odierna. La decisione riguarda l’intera fase di approvazione finale della legge. La discussione prosegue senza ulteriori modifiche. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle tempistiche o alle modalità di voto. La questione resta al centro delle attenzioni dei gruppi parlamentari coinvolti.