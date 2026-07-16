Lee Ryan, cantante dei Blue, ha perso l’appello e sarà condannato per aggressione aggravata dal punto di vista razziale ai danni di una hostess. La sentenza definitiva arriva dopo che il cantante era stato accusato di aver aggredito una donna in un contesto di servizio. La vicenda risale a un episodio in cui Ryan è stato coinvolto in un alterco con una dipendente di un’azienda di trasporto. La condanna sarà pronunciata a breve.

Lee Ryan di nuovo nei guai: il cantante ha perso l’appello e sarà presto condannato per aggressione aggravata dal punto di vista razziale ai danni di una hostess. Il membro della boyband è comparso davanti alla corte in tribunale, con l’accusa di aver detto ad una dei membri dell’equipaggio di cabina della British Airways che era come un “biscotto dolce con gocce di cioccolato”. L’episodio risale al luglio 2022, quando il cantante ha ammesso di essere stato ubriaco durante il volo. L’anno successivo veniva condannato per aggressione aggravata da motivi razziali. Lee Ryan, dall’arresto nel 2022 alla condanna: i fatti. A Ryan era stata inflitta una pena sospesa di dodici mesi, ma è stata successivamente revocata nel tentativo del cantante di ribaltare la condanna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lee Ryan, il cantante dei Blue sarà condannato per aggressione aggravata ai danni di una hostess

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I 25 anni dei Blue, nuovo album ma non un greatest hits

Notizie e thread social correlati

Caso dei “30 secondi”, condannato il sindacalista che molestò una hostessLa Corte d’Appello di Milano ha condannato a un anno e due mesi un sindacalista per molestie sessuali nei confronti di una hostess.

Rapina aggravata ai danni di un minore: arrestati 4 giovaniQuattro giovani sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Santa Maria C.