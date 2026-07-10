La Corte d’Appello di Milano ha condannato a un anno e due mesi un sindacalista per molestie sessuali nei confronti di una hostess. La condanna riguarda l’accusa di aver molestato la donna durante un volo, in un episodio avvenuto circa 30 secondi. La sentenza si basa sulle testimonianze e sugli elementi raccolti nel procedimento legale. La decisione è definitiva dopo il secondo grado di giudizio.

La Corte d’Appello di Milano nel secondo grado bis ha condannato a un anno e due mesi Raffaele Meola, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess, Barbara D’Astolto, che raccontò nel 2018 di aver subito abusi a Malpensa dall’ex sindacalista, che lavorava all’aeroporto lombardo, durante un incontro fissato per una vertenza. I giudici hanno anche riconosciuto a carico dell’imputato una provvisionale di risarcimento a favore della vittima da 10 mila euro. L’aeroporto di Milano Malpensa (Imageconomica). Il caso aveva suscitato forti polemiche. Meola era stato assolto in primo e secondo grado Meola perché – avevano scritto i giudici nelle sentenze – D’Astolto avrebbe potuto opporsi nei 30 secondi di durata della molestia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Caso dei “30 secondi”, condannato il sindacalista che molestò una hostess

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