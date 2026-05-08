Rapina aggravata ai danni di un minore | arrestati 4 giovani

Quattro giovani sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Santa Maria C.V. con l’accusa di aver compiuto una rapina aggravata ai danni di un minore. La misura cautelare in carcere è stata disposta tramite un’ordinanza emessa dal giudice. L’operazione segue un’indagine avviata dopo l’episodio, avvenuto recentemente nella zona, che ha coinvolto il minorenne come vittima.

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I Carabinieri della Compagnia di Santa Maria C.V. hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di 4 giovani, età compresa tra i 18 e i 20 anni, ritenuti gravemente indiziati – sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari – in concorso tra loro, del reato di rapina aggravata ai danni di un minore. Secondo quanto ricostruito, uno degli indagati, armato di coltello a scatto, minacciava la vittima puntandogli l’arma al collo e intimandogli di consegnare il mezzo; nel...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rapina aggravata ai danni di un minore: arrestati 4 giovani Notizie correlate Rapina aggravata a Bologna, due giovani arrestati: decisiva la chiamata di un minorenneDue giovani, un cittadino albanese e uno marocchino, sono stati arrestati per rapina aggravata a Bologna dopo essere stati fermati su un autobus... Rapine a mano armata ai danni di una sala scommesse e una farmacia: arrestati due giovani residenti a RavennaRavenna, 26 febbraio 2026 – Sono ritenuti responsabili di due rapine a mano armata, avvenute nei giorni scorsi, il 27enne italiano e il 24enne... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bologna - Tentata una rapina in centro: 2 due arresti da parte della Polizia di Stato - Polizia di Stato; Gela, rapina aggravata in concorso ai danni di un rappresentante di gioielli: eseguiti due fermi di indiziato di delitto (VIDEO); Rapine in serie e botte alle vittime, la nottata di paura nel Milanese: due arresti; Paura per una donna a Brescia, un uomo si introduce in casa e la accoltella a scopo di rapina: l'epilogo. Gela, rapina aggravata in concorso ai danni di un rappresentante di gioielli: eseguiti due fermi di indiziato di delitto (VIDEO)GELA, 05 Maggio 2026 -La Polizia di Stato di Gela domenica notte ha eseguito due provvedimenti di fermo di indiziato di delitto, emessi dalla Procura della ... radiortm.it Arrestato rapinatore per violenta rapina in un supermercato di via Lajolo a TorinoArrestato un uomo per rapina con coltello in un supermercato a Torino. La rapina, avvenuta il 10 marzo, è stata risolta grazie a indagini precise e videosorveglianza. lamilano.it Leggo. . Una banconota da 50 euro strappata durante l’aggressione avrebbe incastrato un ragazzo di 21 anni, arrestato nelle scorse ore dai carabinieri in provincia di Verona con le accuse di violenza sessuale, rapina aggravata e detenzione di droga ai fini di - facebook.com facebook