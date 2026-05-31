Rocío Muñoz Morales ha raccontato di non conoscere Carlo Conti prima di essere scelta come conduttrice nel 2015 e di aver pensato che il Festival di Sanremo fosse un evento cinematografico. La sua partecipazione è stata la prima al festival e ha spiegato di aver avuto poca familiarità con il contesto prima della sua partecipazione. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista in cui ha ripercorso il suo debutto.

“Non sapevo chi fosse Carlo Conti e pensavo che Sanremo fosse un festival del cinema”. Inizia con questa confessione il racconto del debutto al Festival di Sanremo del 2015 di Rocío Muñoz Morales. Ospite al Festival della Tv di Dogliani, l’attrice e conduttrice ha svelato l’aneddoto di quel provino, ripercorrendo il suo primo incontro con Carlo Conti: “Mi sono presentata vestita tutta accollata, come una suora, e avevo studiato a memoria il regolament o: Carlo rimase colpito, lui non ne sapeva ancora nulla”. Un approccio segnato dall’assoluta inconsapevolezza, evidente fin dalla prima conferenza stampa in riviera: “Io sono una ragazza di strada: c’erano 1500 giornalisti che ridevano”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non sapevo chi fosse Carlo Conti. Quando mi ha chiamato per Sanremo pensavo fosse un festival di cinema”: la confessione di Rocío Muñoz Morales

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