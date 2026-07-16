La stagione di Formula 1 riparte da Spa, in Belgio, con il duello tra Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell e le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Leclerc ha dichiarato che è necessario ripetersi sul circuito belga, mentre Kimi ha valutato la sua stagione come da 8,5. La competizione si intensifica con le squadre che cercano di migliorare le prestazioni nelle prossime gare.

Riparte da Spa, in Belgio, la corsa al Mondiale di Formula 1 che in questa stagione vive sul duello tra le Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell e le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Dopo l’incontrastato dominio delle frecce d’argento nella prima parte della stagione, le Rosse con due vittorie (una di Hamilton e l’altra di Leclerc) sono tornate a credere nella possibilità di conquistare il titolo. Adesso arriva un circuito veloce che teoricamente favorisce la Mercedes, ma Charles Leclerc è ottimista sulle possibilità della sua monoposto, il monegasco ha iniziato analizzando il suo periodo di crisi che per fortuna è finito a Silverstone con il ritorno al successo: “ Non credo che dipenda dalla Ferrari in sé – ha detto Leclerc – credo che dipenda più da questa generazione di auto. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Leclerc: “A Spa bisogna ripetersi” Kimi: “La mia stagione? Da 8,5”

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