Golden Gala Jacobs | I 100 metri una gara da vedere e da vivere La mia storia? Bisogna rialzarsi sempre

Il prossimo 4 giugno Roma ospiterà la quarta tappa della Diamond League, con un evento che coinvolge gli appassionati di atletica leggera. Tra gli atleti in pista ci sarà un velocista che ha descritto i 100 metri come una gara da vivere e da vedere, sottolineando anche l’importanza di rialzarsi sempre dopo ogni difficoltà. L’attesa è alta per questa manifestazione che si svolgerà nella capitale.

Roma, 11 maggio 2026 – E’ tutto pronto per la quarta tappa della Diamond League che si svolgerà a roma il prossimo 4 giugno. Il Golden Gala brilla di campioni e campionesse che sfideranno nelle gare in programma. Ci saranno anche Marcell Jacobs nei 100 metri, Mattia Furlani nel salto in lungo e Andy Diaz nel triplo, che promettono grandi risultati. Tra gli altri azzurri protagonisti, anche Nadia Battocletti e Leonardo Fabbri. L’evento internazionali di atletica è stato presentato questa mattina nella cornice delle sale conferenze dello Stadio Olimpico, di Roma. Le dichiarazioni – fonte Fidalfidal.it (da fidal.it). Marcell Jacobs (100 metri) “Sono tornato, ed è emozionante essere di nuovo a Roma.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Il ritorno sui blocchi nel meeting di Savona, il 20 maggio, poi Roma il 4 giugno per il Golden Gala dove non ha mai vinto. Marcell Jacobs è tornato da pochi giorni nella Capitale, ma la speranza è quella di essersi messo alle spalle difficoltà e sofferenze. La vetr x.com

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