Kimi Antonelli si prepara per il Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Il pilota ha commentato la sfortuna recente, dichiarando che ora si può migliorare e che la Ferrari avrà una buona chance di gara. Antonelli si concentra sulla prossima prova, cercando di trarre insegnamenti dagli ultimi risultati. La squadra lavora per ottimizzare le prestazioni in vista del fine settimana.

Andrea Kimi Antonelli si rimbocca le maniche in vista del fine settimana del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Si gareggerà, come tradizione, sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps con le sue iconiche curve come l’Eau Rouge-Raidillon, Stavelot, Blanchimont e Les Combes. Una pista nella quale la velocità pura ed il motore fanno la differenza. I motorizzati Mercedes, quindi, si fregano le mani in vista di un dominio assoluto? In teoria doveva essere lo stesso scenario di Silverstone nel quale, però, la vittoria è andata alla Ferrari. Per il giovane bolognese, però, è stata l’affidabilità la rivale numero uno, per l’ennesima volta, fermandolo quando stava per andare ad attaccare Charles Leclerc. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Kimi Antonelli verso Spa: “Tanta sfortuna, ma da ora si può migliorare. La Ferrari sarà forte”

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Antonelli o Russell? È l'ora della scelta Mercedes: Spa sarà cruciale e Kimi è in vantaggioMercedes ha annunciato che la decisione tra Antonelli e Russell sarà presa dopo il Gran Premio di Spa, che si svolgerà prossimamente.

Temi più discussi: Kimi Antonelli, la velocità c'è: ora serve il riscatto; Un anno fa piangeva dopo 4 ritiri di fila, ora torna a Spa da leader: dietro il boom di Kimi; Kimi Antonelli a Wimbledon: il pilota italiano di Formula 1 in giacca e cravatta al torneo insieme a Federer; Antonelli, il mistero del ritiro: cosa è successo veramente.

Kimi Antonelli determinato verso Spa: Saremo competitivi ma occhio alla Ferrari. Che voto mi darei per ora? 8.5 - x.com

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F1 verso Spa, Kimi Antonelli non usa mezzi terminiIl pilota bolognese della Mercedes vuole dimenticare il più presto possibile quanto accaduto due domeniche fa a Silverstone. sportal.it

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