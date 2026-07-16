Un conducente di autobus sulla linea 8 a Lecco è stato minacciato verbalmente da un gruppo di circa venti giovani. L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi, costringendo l’autista a rifugiarsi dietro la paratia di protezione installata sul veicolo. Non sono stati segnalati feriti o altri danni durante l’evento. Le autorità stanno indagando sull’episodio e stanno valutando eventuali misure di sicurezza per il personale di linea.

Lecco, 16 luglio 2026 – Un gruppo di venti ragazzi ha aggredito verbalmente un conducente di autobus in servizio sulla linea 8 di Lecco nei giorni scorsi. Dopo aver chiesto ai giovani di esibire il titolo di viaggio, di fronte al loro rifiuto il lavoratore è stato costretto a fermare l’autobus e a richiedere l’intervento della Polizia Locale. A quel punto il gruppo ha iniziato a minacciare e insultare pesantemente l’autista, che è rimasto fortunatamente illeso anche grazie alla presenza della paratia di protezione installata sul nuovo modello di autobus, che lo separava fisicamente dai passeggeri. La domanda. “Ci chiediamo cosa sarebbe potuto accadere se il lavoratore fosse stato in servizio su una delle numerose vetture ancora prive di questo dispositivo di protezione - denuncia la Filt Cgil Lecco -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Lecco, autista di bus minacciato dal branco: costretto a rifugiarsi dietro la paratia di protezione

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