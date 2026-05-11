Settanta ore di straordinari al mese autista di bus padovano costretto in stampelle | aziende devono risarcirlo
Un autista di bus di circa sessant’anni ha accumulato fino a 70 ore di straordinario in un mese, in aggiunta alle ore di servizio regolare. Attualmente utilizza le stampelle, e le aziende sono state condannate a risarcirlo. La vicenda riguarda il carico di lavoro e le condizioni di salute dell’autista, che ha lavorato molto oltre l’orario previsto. La sentenza specifica il risarcimento a favore del lavoratore.
L'autista, oggi poco più che sessantenne, è arrivato ad accumulare picchi di 70 ore di straordinario in un solo mese, oltre al normale orario di servizio. Il Tribunale del Lavoro ha condannato due aziende a risarcirlo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Stefano Morandi (@SteMorandi1990) / Posts / X x.com
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