Settanta ore di straordinari al mese autista di bus padovano costretto in stampelle | aziende devono risarcirlo

Un autista di bus di circa sessant’anni ha accumulato fino a 70 ore di straordinario in un mese, in aggiunta alle ore di servizio regolare. Attualmente utilizza le stampelle, e le aziende sono state condannate a risarcirlo. La vicenda riguarda il carico di lavoro e le condizioni di salute dell’autista, che ha lavorato molto oltre l’orario previsto. La sentenza specifica il risarcimento a favore del lavoratore.

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