le prigioni invisibili del desiderio

Nel suo nuovo libro Dipendenze: comprendere, prevenire, curare. Da sostanze a gioco d'azzardo, alcol, narcisismo patologico, il neurochirurgo Roberto Settembre racconta le fragilità del nostro tempo, tra neuroscienze, dolore umano e nuove possibilità di cura. Esistono dipendenze che arrivano con fragore e altre che prendono forma nel silenzio discreto della quotidianità. Quelle che si nascondono dietro un bicchiere di troppo, una scommessa compulsiva, il bisogno incessante di controllare il telefono o relazioni affettive capaci di consumare lentamente l'identità di chi le vive. Dipendenze che spesso si insinuano senza fare rumore, trasformando lentamente un'abitudine in necessità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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La prigione invisibile: perché credi di scegliere liberamente

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