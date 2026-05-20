Prigioni da incubo | sovraffollamento suicidi autolesionismo recidive e boom di bimbi dietro le sbarre Il rapporto di Antigone svela il fallimento del Piano carceri del governo
Il rapporto di Antigone evidenzia le condizioni delle carceri italiane, segnalando un forte sovraffollamento che porta a situazioni di disagio e violenza, tra cui episodi di autolesionismo e suicidi. Si registrano anche recidive frequenti tra i detenuti e un aumento del numero di bambini detenuti. La relazione critica il fallimento del Piano carceri messo in atto dal governo, mentre la narrazione politica si concentra sull’inasprimento delle pene e l’introduzione di nuovi reati.
Da una parte la narrazione giustizialista di una destra che continua a creare nuovi reati e ad aumentare le pene, dall’altra la realtà delle carceri al collasso. E’ la dicotomia descritta nel XXII Rapporto di Antigone, significativamente intitolato “Tutto chiuso”. L’atto d’accusa (e certificazione de fallimento) per le politiche securitarie del governo Meloni arriva dai numeri: al 30 aprile 2026 nelle carceri italiane erano recluse 64.436 persone. I posti regolamentari sarebbero 51.265, ma quelli realmente disponibili appena 46.318. Tradotto: il sovraffollamento reale ha raggiunto il 139,1%. In 73 istituti si supera il 150%, in otto addirittura il 200%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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