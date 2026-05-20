Prigioni da incubo | sovraffollamento suicidi autolesionismo recidive e boom di bimbi dietro le sbarre Il rapporto di Antigone svela il fallimento del Piano carceri del governo

Il rapporto di Antigone evidenzia le condizioni delle carceri italiane, segnalando un forte sovraffollamento che porta a situazioni di disagio e violenza, tra cui episodi di autolesionismo e suicidi. Si registrano anche recidive frequenti tra i detenuti e un aumento del numero di bambini detenuti. La relazione critica il fallimento del Piano carceri messo in atto dal governo, mentre la narrazione politica si concentra sull’inasprimento delle pene e l’introduzione di nuovi reati.

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