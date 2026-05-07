A Brescia, è possibile visitare alcune aree normalmente chiuse al pubblico del Castello, tra cui le torri e le prigioni. Sono stati aperti i tunnel della Torre dei Prigionieri, offrendo un itinerario tra passaggi sotterranei e ambienti storici. Le visite guidate permettono di scoprire le modalità di accesso alle zone normalmente inaccessibili, offrendo uno sguardo approfondito sulla struttura e sulla sua storia.

? Cosa scoprirai Cosa si nasconde nei tunnel della Torre dei Prigionieri?. Come si accede alle zone normalmente precluse al pubblico?. Chi sono le figure che hanno lasciato tracce nelle segrete?. Dove si trovano i passaggi per esplorare il mondo sotterraneo?.? In Breve Costi di 15 euro per adulti e 8 euro per bambini 6-12 anni.. Turni disponibili alle ore 10.00 e alle ore 14.00 con ritrovo al Bar Chalet.. Percorso di due ore tra Torre dei Francesi e Torre dei Prigionieri.. Iniziativa legata a eventi presso Rocca di Lonato e Parco archeologico di Brixia.. Xtreme Adventure e l’Associazione Speleologica Bresciana organizzano una visita guidata nei sotterranei del Castello di Brescia per esplorare segrete e prigioni storiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brescia, si aprono le segrete del Castello: tour tra torri e prigioni

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