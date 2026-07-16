Nel voto segreto, l'emendamento che avrebbe reintrodotto le preferenze nella legge elettorale è stato respinto di pochi voti. La decisione è stata presa senza pubblicità, e il risultato ha evidenziato una divisione tra i membri della maggioranza. La mancata approvazione ha impedito di cambiare le modalità di scelta dei candidati, mantenendo l’attuale sistema. La vicenda si è svolta in un clima di grande tensione politica.

C’è un dato politico che merita più attenzione della cronaca parlamentare. La bocciatura, per un soffio e con voto segreto, dell’emendamento che avrebbe reintrodotto, almeno parzialmente, le preferenze nella legge elettorale non racconta soltanto un incidente di percorso della maggioranza. Racconta, piuttosto, la capacità di un sistema di preservare sé stesso. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, il voto dell’Aula ha restituito un’immagine piuttosto nitida: quando si mette mano ai meccanismi attraverso cui si forma la classe dirigente, le appartenenze politiche diventano improvvisamente meno rilevanti dell’interesse comune a conservare l’assetto esistente. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Le preferenze negate, quando autoconservazione e populismi prevalgono sul popolo

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