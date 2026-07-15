Con 188 voti contro 187, l’emendamento sulle preferenze è stato respinto con un solo voto di scarto. La decisione evidenzia la forte opposizione tra i politici, che preferiscono evitare di cambiare le regole attuali, e le sollecitazioni di chi chiede maggiore rappresentanza. La votazione ha anche fatto emergere nuovi astenuti tra i parlamentari, sottolineando le divisioni interne alla maggioranza. La questione delle preferenze rimane quindi al centro del dibattito politico.

di Giuseppe Capotosto E’ bastato un solo voto di scarto, 188 a 187, per respingere l’emendamento sulle preferenze e rimettere a nudo la distanza che separa il palazzo della politica dai cittadini. Quello che si è visto in Parlamento non è un semplice incidente di percorso ma il trionfo dell’autoconservazione. Da un lato una premier Giorgia Meloni che parla di “vittoria della palude”, tentando di smarcarsi dalle responsabilità del centrodestra. Dall’altro, un’opposizione che parla di “vittoria”, esulta con urla e cori degni da stadio: uno spettacolo desolante, in cui entrambe le fazioni recitano una parte mentre l’interesse reale degli elettori viene calpestato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Col no alle preferenze trionfa l’autoconservazione dei politici. E avremo nuovi astenuti

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