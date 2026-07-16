Le Marche guardano al futuro | al SeePort in corso il forum del Corriere Adriatico

Al SeePort di Ancona si svolge il forum del Corriere Adriatico dedicato alle Marche del futuro. L’evento si concentra sulla crescita economica della regione, con particolare attenzione alle imprese e alla transizione digitale e infrastrutturale. Si discute di come il territorio possa svilupparsi puntando sul mare e sulle attività economiche legate ad esso. Il forum coinvolge rappresentanti istituzionali, imprenditori e esperti in vari settori per analizzare le strategie di sviluppo regionale.

ANCONA Le Marche del futuro partono dal mare, dalle imprese e dalla capacità di affrontare la transizione digitale e infrastrutturale. È iniziato al SeePort Hotel di Ancona il forum organizzato dal Corriere Adriatico, che riunisce rappresentanti delle istituzioni, dell’economia, dell’università e del mondo produttivo per discutere delle principali sfide che attendono la regione. L’evento, presentato dalla giornalista Agnese Testadiferro, può essere seguito anche in diretta streaming su corriereadriatico.it. Al centro degli interventi ci sono lo sviluppo del porto, il rilancio delle infrastrutture, la crescita dimensionale delle imprese, l’intelligenza artificiale, il turismo e la candidatura di Ancona a Capitale italiana della Cultura 2028. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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