Dagli scarti ai kit didattici dalla pet therapy al turismo inclusivo | le idee dei ragazzi guardano alla Toscana del futuro

Un gruppo di giovani ha presentato diverse proposte rivolte alla Toscana del domani, coprendo settori come l’educazione, il turismo e il benessere. Tra le idee emerse, ci sono iniziative che coinvolgono gli scarti per creare materiali didattici, programmi di pet therapy e iniziative di turismo accessibile. Le proposte sono state illustrate durante un evento nella città di riferimento, con l’obiettivo di promuovere soluzioni innovative per migliorare la qualità della vita nella regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Firenze, 18 maggio 2026 – C’è chi ha immaginato un progetto di pet therapy per favorire l’inclusione, chi ha trasformato gli scarti di alluminio in kit didattici e chi ha puntato sul turismo accessibile in montagna o sulla valorizzazione delle tradizioni locali legate a Pinocchio e alla Quercia delle Streghe. Idee diverse, ma unite da un filo comune: costruire un futuro più sostenibile, inclusivo e cooperativo partendo direttamente dalle scuole. Sono stati presentati a Firenze i progetti realizzati dagli studenti toscani nell’ambito di “Verso Toscana 2030 – Il Rinascimento della Cooperazione: La Piazza delle Idee”, iniziativa promossa da... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dagli scarti ai kit didattici, dalla pet therapy al turismo inclusivo: le idee dei ragazzi guardano alla Toscana del futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Odgovaram Na Vaša Pitanja - Konsultacije Uživo Sullo stesso argomento Leggi anche: La parola passa ai ragazzi. Le associazioni guardano al futuro: "Un’avventura a livello collettivo" A Galliate un incontro dedicato alla Pet Therapy: l'appuntamento al CastelloInterventi assistiti con animali: sabato 18 aprile alle 9,30 a Galliate è in programma un incontro dedicato alla pet therapy, con un focus... Dagli scarti ai kit didattici, dalla pet therapy al turismo inclusivo: le idee dei ragazzi guardano alla Toscana del futuroPresentati a Firenze i progetti realizzati dagli studenti nell’ambito di Verso Toscana 2030. Coinvolti quasi 800 giovani: economia circolare, inclusione, animali e valorizzazione del territorio al c ... lanazione.it Scarti tessili e filiera circolare. La Toscana accelera sul ’green’Siglato un protocollo per avviare un progetto pilota dedicato alla raccolta selettiva ... msn.com