La parola passa ai ragazzi Le associazioni guardano al futuro | Un’avventura a livello collettivo

Le associazioni che si occupano di giovani hanno annunciato che l’anno a breve sarà dedicato a loro, con un progetto che li vede come protagonisti principali. La città di Ascoli si prepara a diventare la città dei giovani nel 2026, con iniziative pensate per coinvolgere direttamente i ragazzi e le ragazze del territorio. La parola passa ora a loro, che avranno un ruolo centrale in questa fase di sviluppo e partecipazione collettiva.

Parola ai giovani. Saranno loro i veri protagonisti di quest’annata che vedrà Ascoli essere città dei giovani 2026. Il domani e la visione futura delle cento torri passa per il contributo e le iniziative di una generazione di ragazzi che ha deciso di mettersi in gioco per contribuire al bene di tutti. "Sarà un’avventura a livello collettivo – spiega Emidio Bollettini di AP Events –, perché come associazioni ci siamo uniti insieme, portando avanti i progetti di tutti i giorni con lo spirito di volontariato che ci contraddistingue. Crediamo che l’unione dei giovani possa portare a risultati importanti. Questo momento sarà un punto di partenza, e non di arrivo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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