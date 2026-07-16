Le Marche guardano al futuro | al SeePort il forum del Corriere Adriatico

Le Marche hanno partecipato a un forum organizzato dal Corriere Adriatico al SeePort di Ancona, focalizzato sulla crescita regionale. L’evento ha affrontato temi legati allo sviluppo economico, alla transizione digitale e alle infrastrutture. Sono stati presentati progetti e strategie per il rafforzamento delle imprese locali, con attenzione alle sfide e alle opportunità del futuro. La discussione ha coinvolto rappresentanti di vari settori, evidenziando l’importanza di investimenti e innovazione per il progresso regionale.

ANCONA Le Marche del futuro partono dal mare, dalle imprese e dalla capacità di affrontare la transizione digitale e infrastrutturale. Si è svolto al SeePort Hotel di Ancona il forum organizzato dal Corriere Adriatico, che riunisce rappresentanti delle istituzioni, dell’economia, dell’università e del mondo produttivo per discutere delle principali sfide che attendono la regione. L’evento, presentato dalla giornalista Agnese Testadiferro, può essere seguito anche in diretta streaming su corriereadriatico.it. Al centro degli interventi ci sono lo sviluppo del porto, il rilancio delle infrastrutture, la crescita dimensionale delle imprese, l’intelligenza artificiale, il turismo e la candidatura di Ancona a Capitale italiana della Cultura 2028. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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