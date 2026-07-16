Il film di Nolan, intitolato 'Odissea', è stato girato in diverse location tra Grecia, Marocco e Italia. Le riprese mostrano paesaggi naturali con mare ampio, scogliere imponenti e ambientazioni che richiamano epoche remote. Le immagini iniziali evidenziano ambienti caratterizzati da un mare vasto e paesaggi selvaggi, che contribuiscono a creare un’atmosfera antica e senza tempo. Le location sono state scelte per sottolineare l’aspetto epico e senza confini del film.

Favignana, 16 luglio 2026 – Se c'è una cosa che colpisce fin dalle prime immagini di Odissea è il paesaggio. Il mare sembra infinito, le scogliere sono imponenti e ogni luogo dà davvero l'impressione di appartenere a un tempo lontanissimo. Le immagini che si vedono nel film arrivano da luoghi veri: dalle coste italiane alle isole greche, fino ai paesaggi del Marocco, della Scozia e dell'Islanda. Una scelta che dice molto anche del modo di fare cinema di Christopher Nolan. Piuttosto che ricostruire tutto in studio, il regista ha preferito andare nei posti giusti e lasciare che fossero la natura, la luce e persino il vento a entrare nelle scene. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Le location di ‘Odissea’ di Nolan: dalla Grecia al Marocco fino all'Italia

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