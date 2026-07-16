Le idee di Sarri | Porto una filosofia nuova voglio una squadra che sposi il mio pensiero

Giovedì 16 luglio, nella sala stampa del centro sportivo, Maurizio Sarri ha presentato le sue prime idee come nuovo allenatore dell’Atalanta. Ha spiegato di voler portare una filosofia di gioco diversa, puntando su una squadra che segua il suo modo di pensare e interpretare il calcio. Ha sottolineato l’importanza di un approccio tattico che si adatti alle sue convinzioni e ha espresso la volontà di costruire un team coerente con questa visione.

Zingonia. Maurizio Sarri espone per la prima volta le proprie idee da allenatore dell’Atalanta. Giovedì 16 luglio nella sala stampa del centro Bortolotti il tecnico ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a tinte nerazzurre, dopo una settimana di allenamenti in campo e ad un mese dall’annuncio ufficiale arrivato lo scorso 15 giugno – anche se l’accordo risale a diversi giorni prima. Tra i temi toccati da Sarri, tante questioni legate soprattutto ai singoli: il cambiamento dalla difesa a tre a quattro, i casi dei singoli giocatori, la filosofia e gli obiettivi personali e di squadra. Il tutto alla presenza della proprietà con Antonio, Luca Percassi e Stephen Pagliuca, presenti in prima fila e ringraziati dal tecnico toscano, introdotto da Cristiano Giuntoli: “È timido, andateci piano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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