una squadra nuova e quattro idee chiare

Dopo aver lasciato il ruolo di vicesindaco pochi mesi fa, Francesco Agostini, 41 anni, ha deciso di candidarsi per diventare il nuovo sindaco del paese. La sua candidatura arriva in un momento di cambiamento per la comunità, con lui che propone quattro idee chiare per il futuro. La sua decisione di scendere in campo segna un passo importante nel panorama politico locale.

Vicesindaco fino a qualche mese fa dopo aver rassegnato le dimissioni, Francesco Agostini di 41 anni, si candita per guidare il paese. Agostini, cosa l’ha spinta a ricandidarsi? "La speranza, reale e concreta, di poter migliorare, far crescere e far conoscere il mio paese. Sento di poter dare ancora molto, anche grazie all’esperienza maturata nel mandato precedente. Con me una squadra rinnovata: persone competenti, affiatate e che conoscono bene il territorio e le sue esigenze". Quali sono i punti cardine del programma elettorale? "Quattro idee chiare per un paese che vuole rilanciarsi. Prima di tutto, un borgo bello da vivere: cura del centro storico, Ponte Maglio, fiume Tenna e di tutto il territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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FIGLIODIEGO DIVENTA UN BULLO MARANZA E TRATTA MALE TUTTI..

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