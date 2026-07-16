le gare per le spiagge siamo in alto mare

Il Tar della Liguria ha stabilito il 2 febbraio che il Comune di Sarzana doveva bandire nuove procedure per l’assegnazione delle concessioni delle spiagge. Da allora, non si hanno notizie di avvio di tali gare. Le procedure previste non sono state ancora avviate, lasciando le spiagge senza assegnazioni ufficiali e le concessioni in sospeso. La situazione resta irrisolta e in attesa di sviluppi ufficiali.

Che fine hanno fatto le procedure imposte al Comune di Sarzana dal Tar della Liguria il 2 febbraio per l’assegnazione tramite bando delle concessioni demaniali marittime a uso turistico balneare scadute ormai da tempo? Secondo il Tar, i nuovi concessionari avrebbero dovuto subentrare a inizio stagione ma i tempi si sono allungati e nel frattempo i vecchi concessionari, dopo aver subito le ordinanze per le demolizioni delle strutture, hanno in diversi casi ottenuto una proroga per assicurare i servizi. È stata convocata per questa mattina, alle 10.30 nella sala consigliare di palazzo Roderio e in modalità di assemblea pubblica, la seduta che... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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