Bandiere Blu 2026 l’Italia del mare pulito cresce ancora | ecco tutte le novità e le spiagge premiate

Da panorama.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo dell’estate si rinnova anche l’attenzione per la classifica delle Bandiere Blu, riconoscimento assegnato alle località balneari che rispettano criteri di qualità delle acque, servizi e sostenibilità ambientale. Per il 2026, l’Italia si conferma tra i paesi con il maggior numero di spiagge premiate, con alcune località che migliorano la loro posizione rispetto agli anni precedenti. La graduatoria include nuove spiagge e conferma quelle già riconosciute, attirando turisti italiani e stranieri.

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Con l’estate ormai alle porte, torna anche una delle classifiche più osservate da italiani e turisti stranieri quando si parla di vacanze, qualità del mare e sostenibilità ambientale. Le Bandiere Blu 2026 assegnate dalla FEE – Foundation for Environmental Education – fotografano infatti un’Italia che continua a investire sulla qualità delle proprie coste, ma anche sulla gestione del territorio, sulla mobilità sostenibile e sulla trasformazione del turismo in chiave sempre più green. Quest’anno le località costiere premiate salgono a 257, undici in più rispetto al 2025. Le nuove entrate sono 14, mentre tre comuni non sono riusciti a confermare il riconoscimento. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Assegnate le Bandiere Blu 2026, le spiagge migliori dItalia salgono a 257. Liguria la più premiata

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