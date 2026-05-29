Concessioni Gnassi incalza il ministro Mazzi | Dica come saranno le gare per le spiagge

Da ilrestodelcarlino.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro del Turismo è stato invitato a convocare Salvini e a discutere in consiglio dei ministri sulle gare per le concessioni delle spiagge. L’ex sindaco ha chiesto chiarimenti su come si svolgeranno le procedure e ha criticato l’attuale gestione, affermando che non ci sono certezze per gli imprenditori balneari e le coste italiane.

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Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi "convochi Salvini, si vedano nel consiglio dei ministri e tentino di risolvere ciò che sta facendo andare a sbattere le coste italiane e gli imprenditori balneari e non dà certezze. No allo scaricaribarile". È l’accorato invito rivolto dal deputato del Pd Andrea Gnassi al ministro Mazzi, subentrato dopo le dimissioni di Daniela Santanché, per cercare di superare l’impasse che si è generata sulle future gare per assegnare le concessioni balneari, e chiedere la piena autonomia dei Comuni sull’uso dei soldi dell’imposta di soggiorno. Gnassi ha interpellato il ministro chiedendo interventi in merito al bando-tipo, atteso da tanto tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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