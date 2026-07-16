Le famiglie bresciane sono pazze per il gelato | per coni e coppette si spendono 35 milioni di euro ogni anno

Le famiglie bresciane spendono circa 35 milioni di euro all’anno per gelati in coni e coppette. Nessuno rinuncia al dolce, e le vendite continuano a crescere. I consumatori scelgono tra numerose varianti, mentre i produttori registrano un volume di affari consistente. La domanda di gelato si mantiene elevata durante tutto l’anno, nonostante le stagioni. La spesa media per famiglia si aggira intorno a diverse centinaia di euro.

Nessuno rinunci al gelato. I coni e le coppette hanno un sapore dolce sia per gli utenti sia per i produttori visto che ogni anno le famiglie bresciane spendono 35 milioni di euro. Questa passione per il gelato rende la performance economica di Brescia la seconda più elevata della Lombardia (dopo Milano con 100 milioni). Si tratta di un dato significativo poiché le famiglie lombarde spendono complessivamente 290 milioni di euro all'anno per gustarsi gelato. A fronte di una domanda rilevante, anche l'economia locale mostra dinamismo. Si evidenzia che nel Bresciano sono in funzione 230 laboratori di gelateria (ossia il 14,5% di quelli in Lombardia), di questi 165 sono di imprese artigiane, con un'incidenza del 71,7% e di sette punti percentuali superiore rispetto alla media regionale. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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