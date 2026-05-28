Guerra e costo della vita alle stelle | in Lombardia le famiglie spendono fino a 800 euro in più

Dal 28 febbraio, giorno dell’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, le famiglie in Lombardia spendono fino a 800 euro in più rispetto ai tre mesi precedenti. I rincari riguardano principalmente alimentari, carburanti e utenze, con aumenti che si sono accumulati nel trimestre. La variazione si evidenzia confrontando i dati di spesa prima e dopo l’inizio del conflitto. Nessuna altra informazione sui motivi specifici degli aumenti o su eventuali interventi di sostegno.

Milano, 28 maggio 2026 – Il conto di tre mesi di guerra all’Iran è salato. Dal 28 febbraio, giorno dell’attacco di Stati Uniti e Israele, la vita in Lombardia costa di più. L’aumento del carburante è quello che fa più rumore, ma non è l’unico. Durante le undici settimane della crisi di Hormuz, il prezzo del gasolio (al netto delle tasse) segna +64,7%. Peggio di quanto accadde nel 2022 dopo l’inizio del conflitto in Ucraina (+48,3%), sottolinea Confartigianato Lombardia. Stangata sui trasporti. Sotto pressione ci sono soprattutto le 11.652 imprese lombarde che vivono di trasporto, un comparto già in sofferenza come certifica la perdita di oltre 3mila attività tra il 2015 e il 2025: Lecco (-32,8%), Varese (-31,0%) e Sondrio (-28,3%) le province più penalizzate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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