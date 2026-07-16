Negli anni tra il 1950 e il 1960, l'estate in Versilia era caratterizzata da eventi di grande richiamo con protagonisti attori come Gassman e Mastroianni, oltre a cantanti come Celentano. Questi spettacoli estivi combinavano divertimento e solidarietà, diventando momenti di grande aggregazione. La tradizione delle partite di beneficenza, come la Partita del cuore, ancora non esisteva, ma già si respirava un clima di condivisione tra artisti e pubblico.

Il glamour era sinonimo di solidarietà anche nelle estati a cavallo tra i ’50 e i ‘60. Quando l’idea della Partita del cuore, andata in scena all’Aquila proprio in questi giorni, era ancora lontanissima da venire. Nella Versilia vacanziera dove arrivava tutta Italia il 24 luglio 1958 va in scena la prima edizione di quella che viene battezzata L’allegra Olimpiade. Stadio dei Pini di Viareggio preso d’assalto dal pubblico attratto dalle star dello spettacolo. E’ una sfida di calcio che vede da una parte musicisti e cantanti, dall’altra giornalisti e personaggi del mondo versiliese. Ma più che un appuntamento sportivo fu un happening con un’orchestra dixieland che attorno alla rete di recinzione suonava brani jazz e marcette. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le estati dell’allegra Olimpiade in Versilia. In campo Gassman, Mastroianni e Celentano

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