San Giovanni chiede una nuova strada scolastica | la proposta dei genitori dell’istituto Mastroianni

I genitori dell’Istituto Marcello Mastroianni hanno presentato una richiesta ufficiale per la realizzazione di una nuova strada scolastica di fronte al plesso Carducci, situato in viale Castrense. La proposta mira a migliorare l’accesso e la sicurezza per gli studenti che frequentano l’istituto. La richiesta è stata depositata presso le autorità competenti, che stanno valutando le eventuali procedure e i prossimi passi.

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Una strada scolastica davanti al plesso Carducci, su viale Castrense, dell’Istituto Marcello Mastroianni. È quanto chiede l’associazione GENnitori Di Alunn? che, insieme alla comunità scolastica, ha aderito all’edizione 2026 di “Streets for Kids”, l’iniziativa europea promossa dalla Clean Cities.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Inaugurata la nuova mensa scolastica di Dragonara a San Giovanni TeatinoÈ stata inaugurata nella mattinata di lunedì 30 marzo la nuova mensa scolastica nel plesso dell’istituto Galileo Galilei di Dragonara, un’opera... Disabilità, la Lega chiede una nuova commissione: "La proposta dell'assessora Sansavini non convince. Aumenti non giustificati"“Prima di parlare di nuovo regolamento e di aumento della compartecipazione ai servizi socio-sanitari da parte di adulti con disabilità vogliamo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Asfalto anche nel litorale costiero, venerdì 8 maggio via all'intervento di bitumazione nella via San Giovanni; Variante in galleria di San Giovanni Bianco, la Comunità montana chiede un nuovo progetto; San Giovanni Rotondo, Banca del sangue cordonale a rischio, FdI chiede audizione; Chiesa del San Giovanni a Cropani, Mangialavori (Fi): Procedere con urgenza a un soppralluogo · catanzarochannel.it. San Giovanni in Fiore guarda a Longobucco e chiede all’Asp il braccialetto cardiaco per i più fragiliL’associazione Antigone – Siamo tutti Serafino sollecita l’ASP di Cosenza ad attivare anche nel territorio silano il servizio già sperimentato a Longobucco ... cosenzachannel.it San Giovanni Rotondo, Banca del sangue cordonale a rischio, FdI chiede audizioneLa Banca regionale del sangue cordonale di San Giovanni Rotondo rischia di essere ridimensionata o addirittura soppressa. È l’allarme lanciato ... immediato.net La 29enne di Cattolica, sopravvissuta al rogo di Capodanno, ha tenuto un incontro dedicato alle tecniche di primo soccorso per cani e gatti al consiglio comunale di San Giovanni Marignano (Rimini). La ragazza, accompagnata dal fidanzato Filippo, aveva un - facebook.com facebook Sesto San Giovanni, tenta di rapire un bambino di 10 anni in un supermercato: fermato un uomo di 25 anni x.com