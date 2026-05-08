San Giovanni chiede una nuova strada scolastica | la proposta dei genitori dell’istituto Mastroianni
I genitori dell’Istituto Marcello Mastroianni hanno presentato una richiesta ufficiale per la realizzazione di una nuova strada scolastica di fronte al plesso Carducci, situato in viale Castrense. La proposta mira a migliorare l’accesso e la sicurezza per gli studenti che frequentano l’istituto. La richiesta è stata depositata presso le autorità competenti, che stanno valutando le eventuali procedure e i prossimi passi.
Una strada scolastica davanti al plesso Carducci, su viale Castrense, dell’Istituto Marcello Mastroianni. È quanto chiede l’associazione GENnitori Di Alunn? che, insieme alla comunità scolastica, ha aderito all’edizione 2026 di “Streets for Kids”, l’iniziativa europea promossa dalla Clean Cities.🔗 Leggi su Romatoday.it
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