Nella giornata del 16 luglio 2026, la maggioranza ha subito una sconfitta in parlamento riguardo a un emendamento sulle preferenze, segnando la prima perdita significativa dall'inizio della legislatura. La votazione ha evidenziato una certa confusione e disorganizzazione interna all'esecutivo, lasciando trasparire problemi nella gestione delle proposte legislative. La questione delle correzioni alla legge elettorale, tra cui il recupero del ballottaggio, rimane al centro del dibattito politico.

Roma, 16 luglio 2026 – La sconfitta parlamentare della maggioranza sull’emendamento relativo alle preferenze è stata molto rilevante perché è la prima seria da inizio legislatura e manifesta, al di là del caso specifico, un certo grado di confusione interna, persino di trasandatezza. Si è infatti persa l’abitudine, a dir la verità un po’ da parte di tutti, a spiegare in Aula in modo esplicito le proprie ragioni ed è piuttosto paradossale che nessun oratore della maggioranza abbia provato a spiegare ai parlamentari dissenzienti, timorosi di una introduzione parziale delle preferenze, che l’opzione di votare con liste tutte bloccate non è una scelta realmente disponibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le correzioni possibili alla legge elettorale: recuperare il ballottaggio per limitare gli estremismi

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