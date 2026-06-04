Legge elettorale le destre accelerano sulla proposta Bignami | soglia al 42% niente ballottaggio e premio di maggioranza che scende a 220 seggi alla Camera e 113 al Senato
Le opposizioni hanno definito una forzatura la proposta di legge elettorale approvata ieri dalla maggioranza in commissione alla Camera. La proposta prevede una soglia di sbarramento al 42%, l’eliminazione del ballottaggio e un premio di maggioranza ridotto a 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. La maggioranza ha accelerato sui dettagli della riforma, respingendo le critiche riguardo al metodo e al merito.
Una forzatura nel merito e nel metodo. Così le opposizioni hanno bollato la proposta della nuova legge elettorale votata ieri dalla maggioranza in commissione Affari Costituzionali della Camera. Contro la “ Bignami bis ” l’intero centrosinistra, che avrà tempo fino all’11 giugno per la presentazione degli emendamenti (in prima battuta la maggioranza aveva indicato la scadenza per lunedì prossimo, ma le opposizioni sono insorte e così i tempi sono stati allungati fino a giovedì), mentre l’approdo in Aula è fissato per il 26 giugno. Ecco cosa prevede la legge Bignami. Il contestatissimo testo prevede una soglia del premio di maggioranza (70 seggi alla Camera e 35 al Senato) che sale al 42%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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