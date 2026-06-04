Le opposizioni hanno definito una forzatura la proposta di legge elettorale approvata ieri dalla maggioranza in commissione alla Camera. La proposta prevede una soglia di sbarramento al 42%, l’eliminazione del ballottaggio e un premio di maggioranza ridotto a 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. La maggioranza ha accelerato sui dettagli della riforma, respingendo le critiche riguardo al metodo e al merito.

Una forzatura nel merito e nel metodo. Così le opposizioni hanno bollato la proposta della nuova legge elettorale votata ieri dalla maggioranza in commissione Affari Costituzionali della Camera. Contro la “ Bignami bis ” l’intero centrosinistra, che avrà tempo fino all’11 giugno per la presentazione degli emendamenti (in prima battuta la maggioranza aveva indicato la scadenza per lunedì prossimo, ma le opposizioni sono insorte e così i tempi sono stati allungati fino a giovedì), mentre l’approdo in Aula è fissato per il 26 giugno. Ecco cosa prevede la legge Bignami. Il contestatissimo testo prevede una soglia del premio di maggioranza (70 seggi alla Camera e 35 al Senato) che sale al 42%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Legge elettorale, le destre accelerano sulla proposta Bignami: soglia al 42%, niente ballottaggio e premio di maggioranza che scende a 220 seggi alla Camera e 113 al Senato

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LEGGE ELETTORALE: MELONI ACCELERA. COSTITUZIONALISTI CONTRARI

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Nuova legge elettorale e dubbi di costituzionalità reddit

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