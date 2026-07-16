Le case degli anziani da truffare segnate su Google Maps | 15enne e 16enne denunciati a Ischia

Notizia in breve

Due minorenni sono stati denunciati a Ischia dopo aver segnato su Google Maps le case di strutture per anziani, presumibilmente per pianificare truffe. Nei loro zaini sono state trovate placche della Polizia di Stato finte, che avrebbero usato per ingannare le vittime. I ragazzi, di 15 e 16 anni, sono stati fermati dai carabinieri durante un controllo. Le autorità stanno indagando sui loro eventuali piani e movimenti.