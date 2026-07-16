Le case degli anziani da truffare segnate su Google Maps | 15enne e 16enne denunciati a Ischia
Due minorenni sono stati denunciati a Ischia dopo aver segnato su Google Maps le case di strutture per anziani, presumibilmente per pianificare truffe. Nei loro zaini sono state trovate placche della Polizia di Stato finte, che avrebbero usato per ingannare le vittime. I ragazzi, di 15 e 16 anni, sono stati fermati dai carabinieri durante un controllo. Le autorità stanno indagando sui loro eventuali piani e movimenti.
Negli zaini dei ragazzi i carabinieri hanno trovato delle finte placche della Polizia di Stato, che avrebbero utilizzato per le loro truffe. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Google.
Notizie e thread social correlati
Baby truffatori in trasferta a Ischia, denunciati due minorenni: nello smartphone le case da colpireDue minorenni di 15 e 16 anni sono stati denunciati dai carabinieri a Ischia per tentata truffa ai danni di anziani.
Ischia, due minorenni fermati dai Carabinieri: erano pronti a truffare anzianiDue minorenni sono stati fermati dai Carabinieri a Ischia mentre tentavano di truffare anziani.
Argomenti più discussi: Bonus badante 2026, come funziona e chi può averlo; LAVELLO (PZ): TENTATA ESTORSIONE AI DANNI DI ANZIANI: CARABINIERI ARRESTANO GIOVANE - SIM Carabinieri; Miglior cellulare per anziani: guida all’acquisto (2026); Lavello, arrestato dai Carabinieri di Venosa per truffe agli anziani: smascherata la rete.
Vi spiego come fa Google Maps a trovare i percorsi migliori Lo apriamo cento volte al giorno e non ci chiediamo mai cosa stia succedendo lì dentro. Digito un indirizzo, l'app parte in mezzo secondo, e mi fido seguendo le indicazioni. Ma cosa succede dietro e facebook
Le case degli anziani da truffare segnate su Google Maps: 15enne e 16enne denunciati a IschiaNegli zaini dei ragazzi i carabinieri hanno trovato delle finte placche della Polizia di Stato, che avrebbero utilizzato per le loro truffe ... fanpage.it