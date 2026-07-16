Due minorenni sono stati fermati dai Carabinieri a Ischia mentre tentavano di truffare anziani. Avevano in tasca 180 euro come rimborso spese per un viaggio e avevano sull’app Google Maps indirizzi e punti di interesse “pinnati”. I giovani sono stati arrestati e portati in caserma. La somma trovata è stata sequestrata. I dettagli dell’intervento non prevedono feriti o altri coinvolti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una somma importante in tasca (180 euro) come rimborso spese per il viaggio e sull’app google maps indirizzi e punti d’interesse “pinnati”. È parte del corredo di due truffatori sulla cui carta d’identità i 18 sono un traguardo ancora lontano. Hanno 15 e 16 anni, sono di Torre Annunziata e Napoli, in trasferta sull’isola verde per ingannare gli anziani e sottrarre loro quanto più denaro possibile. Come una pesca a strascico ma mirata e pianificata. La loro presenza a Ischia non è passata inosservata e i carabinieri dell’aliquota radiomobile li hanno fermati prima che potessero colpire. Nei loro zaini anche una placca e un tesserino falsi della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ischia, due minorenni fermati dai Carabinieri: erano pronti a truffare anziani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gioielli rubati e inseguimento da film: arrestati in flagranza due giovani. Si erano finti carabinieri per truffare un'anzianaDue giovani sono stati arrestati in flagranza dopo aver tentato di truffare un'anziana fingendosi carabinieri.

Truffe agli anziani a Colleferro, fermati due sospetti: decisivo l’intervento congiunto di Polizia e CarabinieriNella mattinata di ieri, la Polizia di Stato e i Carabinieri hanno svolto un’operazione a Colleferro che ha portato alla denuncia di due uomini...

Ischia, truffatori minorenni sull'isola per sottrarre soldi agli anziani: fermati un 15enne e un 16enneDue truffatori, di 15 e 16 anni, sono sbarcati in trasferta ad Ischia con l'obiettivo di ingannare gli anziani e sottrarre ... msn.com

Ischia, truffa agli anziani sventata: fermati due minorenni, uno è di Torre AnnunziataAvevano appena 15 e 16 anni, ma erano già pronti a mettere a segno una truffa ai danni di un'anziana sull'isola d' Ischia . I due minorenni , originari di Torre Annunziata e ... torresette.news