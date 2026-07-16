Baby truffatori in trasferta a Ischia denunciati due minorenni | nello smartphone le case da colpire

Notizia in breve

Due minorenni di 15 e 16 anni sono stati denunciati dai carabinieri a Ischia per tentata truffa ai danni di anziani. I ragazzi, residenti a Torre Annunziata e Napoli, sono stati trovati in possesso di smartphone contenenti informazioni sulle case da colpire. La polizia ha identificato i minorenni durante le indagini e ha sequestrato i dispositivi. Nessuna vittima è rimasta ferita o ha subito danni.