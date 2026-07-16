Baby truffatori in trasferta a Ischia denunciati due minorenni | nello smartphone le case da colpire
Due minorenni di 15 e 16 anni sono stati denunciati dai carabinieri a Ischia per tentata truffa ai danni di anziani. I ragazzi, residenti a Torre Annunziata e Napoli, sono stati trovati in possesso di smartphone contenenti informazioni sulle case da colpire. La polizia ha identificato i minorenni durante le indagini e ha sequestrato i dispositivi. Nessuna vittima è rimasta ferita o ha subito danni.
Due minorenni di 15 e 16 anni, residenti rispettivamente a Torre Annunziata e Napoli, sono stati denunciati dai carabinieri a Ischia con l'accusa di tentata truffa ai danni di anziani. I due sono stati fermati dai militari dell'Aliquota Radiomobile prima che riuscissero a portare a termine il piano messo in atto sull'isola. Durante il controllo, i carabinieri hanno trovato nelle loro tasche 180 euro, ritenuti un rimborso per le spese di viaggio, mentre nei loro zaini erano custoditi una placca e un tesserino contraffatti della Polizia di Stato. Sullo smartphone dei due, inoltre, erano stati salvati gli indirizzi e le coordinate delle abitazioni da raggiungere, con diversi punti d'interesse già contrassegnati su Google Maps. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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